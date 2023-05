La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un ciudadano colombiano presuntamente implicado en las recientes extorsiones al regidor de la Municipalidad de Comas, Yenson Cornejo Milla. Los hampones le pedían S/500 semanales para “darle seguridad”.

“Han estado viniendo unos colombianos porque supuestamente por encargo me tienen que cuidar y que si no les pagaba, me iban a matar”, dijo el agraviado a América Noticias.

De acuerdo al matinal, las amenazas iniciaron hace un mes. Los delincuentes llegaban en moto hasta el domicilio del regidor en la urbanización Huaquillay exigiendo el pago correspondiente. “La semana pasada vinieron a amenazar. Ellos saben mi entrada y salida. Paga o ya sabes las consecuencias”, detalló.

La presencia oportuna de un patrullero de la comisaría de Túpac Amaru permitió la captura del criminal identificado como Jorge Hernán Clavijo Rico (22).

“Lo que ha manifestado a la Policía es que recién tiene un poco más de un mes que ha llegado a Perú. Que no sabe el domicilio, que simplemente recibe ordenes”, señaló Cornejo, quien acudió hasta el Departamento de Investigación Criminal del distrito y estando ahí volvió a recibir amenazas.

“Me han dicho que me estaban esperando fuera de la dependencia policial. Es por eso que he pedido apoyo a la Policía, al serenazgo, al alcalde para poder cuidar mi integridad física”, invocó.

También acudió a Gobernación para solicitar garantías personales. Él espera que el colombiano no sea puesto en libertad pues teme que atente contra su vida.