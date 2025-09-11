Familiares de Luis Anghelo Anticona Gutiérrez (23) están seguros de que el cuerpo quemado hallado en Alto Moche, en La Libertad, pertenece a su pariente, secuestrado y asesinado a sangre fría días atrás, pero la Policía pidió esperar los resultados de los análisis forenses para confirmar la identidad.

Haber encontrado el cadáver es clave para buscar a los asesinos de Luis Anticona, indicó la Policía.

Delincuentes exigían 20 mil soles por entregar el cuerpo y eso conmociona a la población liberteña.

Hallazgo

Ayer, un hombre que transitaba por unos terrenos pertenecientes al Proyecto Especial Chavimochic, en una zona desolada en el límite de los distritos de Moche y Salaverry, se percató de que unos perros jalaban la mano de una persona.

Y más adelante vio el cuerpo descuartizado y calcinado de un varón.

“Tiene un trapo rozado en el pie. El cuerpo está descuartizado, lo han quemado”, señaló el hombre que encontró el cadáver.

Horror

Luis Anticona -trabajador de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera- fue visto por última vez el sábado 6 de agosto tras abordar un taxi, citado por una mujer que “lo centró”.

Horas después se comenzó a difundir por WhatsApp un video en que se ve que sus captores le disparan un balazo en la cabeza.

Dinero por cuerpo

Tras cometer el crimen, los hampones exigieron S/20,000 a cambio de entregar el cuerpo a su familia.

El caso conmociona a Trujillo por la crueldad de los asesinos y la frialdad con que actuaron al dispararle un tiro en la cabeza.