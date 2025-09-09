Cuatro presuntos integrantes de la banda “Los Siberianos del Callao”, dedicada a la extorsión a transportistas, resultaron detenidos durante una pollada, en el asentamiento humano Villa Los Jardines.

Guissepi Fiestas (23), un reo, es el cabecilla de la banda, según la Policía.

Se trata de un golpe a las bandas dedicadas a la extorsión, se indicó.

Así fue

En un sorpresivo operativo, cuando los sospechosos bailaban al ritmo de pegajosas canciones de moda y bebían cerveza, la Policía capturó a Sergio Telles (50), un sujeto con antecedentes por violación sexual, y a su amigo Víctor Sosa. Los otros dos intervenidos aún están en proceso de identificación.

Recluso

Según las investigaciones, el recluso Guissepi Fiestas Atoche (23) es quien tras rejas dirige a la organización criminal dedicada a extorsionar a choferes de combi que transitan por el Callao.

Guissepi Fiestas está preso en el penal Miguel Castro Castro desde hace dos años, cuando se le capturó en posesión de drogas en la zona de Bocanegra.

Desde los 7 años ya delinquía y al cumplir la mayoría de edad organizó una fiesta donde realizó 18 disparos al aire, según los detectives a cargo de las investigaciones.

Drogas

Por otro lado, el Escuadrón de Emergencia Ventanilla desarticuló a la banda criminal “Los Weed”, cuyos miembros estarían involucrados en el tráfico ilícito de drogas al menudeo en la zona de Mi Perú.

Durante la intervención, la Policía les decomisó unos 80 kilos de marihuana listos para empaquetar.

Los cuatro intervenidos serán derivados a la Fiscalía.

El Escuadrón de Emergencia Callao capturó a un menor que hirió a un hombre y tenía un arma de fuego cargada con municiones.

