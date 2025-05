Extorsionadores lanzaron e hicieron estallar un poderoso explosivo en el restaurante Doña Eladia, propiedad de Edwin Guerrero Neira, propietario de la orquesta de cumbia Corazón Serrano, y su familia.

El ataque de la delincuencia ocurrió cuando el local estaba lleno de comensales, en la ciudad de Piura.

La incursión se dio a las 9:40 de la noche del viernes y se ejecutó por dos hampones que llegaron en una moto al local de la prolongación de la avenida Grau, en la urbanización La Alborada.

Horror

Ante la detonación, empleados y decenas de clientes salieron despavoridos a la calle. No hubo heridos, solo daños materiales.

Policías acordonaron la zona, mientras peritos recogían evidencias. Se montó un operativo, pero sin resultados.

Otra vez, dos sujetos en moto realizan ataques. Es la modalidad más usada por los hampones.

Protesta

Conmocionado, el líder de la orquesta Corazón Serrano, Edwin Guerrero, se expresó en sus redes sociales y confesó sentirse “muy asustado” y no saber qué otras medidas tomar ante las constantes amenazas.

“Yo estoy en Lima, muy preocupado. Mis hijos están llorando. No sé qué más hacer, estamos demasiado asustados. Uno no puede tener un negocio o emprender porque inmediatamente eres víctima de extorsionadores. No es justo que la delincuencia nos tenga acorralados”, enfatizó el músico.

Inseguridad intolerable

El director y productor de Corazón Serrano aseguró que ha hecho pública su denuncia porque no se puede normalizar vivir en medio de la inseguridad e incertidumbre por el accionar de la delincuencia.

“Como ciudadanos, merecemos vivir en un entorno seguro. Exigimos a las autoridades que inicien las investigaciones y actúen con firmeza. Todos merecemos vivir en paz”, destacó.

Tiene tiempo

En marzo último, durante el sepelio del cantante Paul Flores, víctima mortal de la delincuencia, Edwin Guerrero detalló que “me envían a mi WhatsApp fotos o videos de balas, bombas, de mis hijos, de nuestros autos. Recibimos mensajes de amenazas todos los días”.

Orquesta

Treintaidós años tiene Corazón Serrano, orquesta fundada en 1993 por los hermanos Guerrero Neira.

Las vocalistas de Corazón Serrano son hoy ocho. Yrma Guerrero, Lesly Águila, Susana Alvarado, Ana Urbina, Kiara Lozano, Milagros Díaz, Briela Cirilo y Cielo Fernández cantan en la orquesta.

