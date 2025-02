Los choferes de buses de la empresa Transporte Unidos S. A. (Etusa), conocida como “Los Moraditos” o la “T”, denunciaron ante la Policía Nacional del Perú (PNP) que han recibido mensajes extorsivos en los que se les exige dinero a cambio de no asesinarlos uno por uno.

Son una víctima más de los extorsionadores que hacen de las suyas en el Perú, donde las autoridades poco o nada hacen ante la delincuencia.

La empresa de transportes se debate entre pagar a los delincuentes o jugarse la vida. “Los Moraditos” no salieron por temor a maleantes. Ayer, 50 choferes de la empresa no trabajaron y al no circular sus unidades provocaron problemas a sus usuarios habituales.





Colombianos

A través del WhatsApp de un número telefónico de procedencia colombiana, los integrantes de la autodenominada banda “Los Administradores del Transporte de Chorrillos” enviaron los mensajes extorsivos a más de 70 choferes de la empresa que cubre la ruta Chorrillos - Jesús María, entre las avenidas Andrés Avelino Cáceres y Salaverry, respectivamente.





Amenaza

“A los choferes cancelar su tarifa que se le asignarán (sic.) o nos veremos en la obligación de matar a chofer por chofer”, dice la amenaza.

Los extorsionadores serían los mismos que en distritos de Lima Sur balearon recientemente a conductores de las empresas Norteamérica, Chama y San Juanito, en todos los casos por cupos.





Hampón atrapado

En tanto, la Policía arrestó a Santiago Landa Vílchez (31) “Santi”, quien se habría dedicado a extorsionar a choferes de vehículo de transporte público que circulan por las avenidas Venezuela y Colonial.

Cayó en la cuadra 4 del jirón Saloom, en el Callao, y en su casa tenía una pistola, una granada lacrimógena, un cuaderno con anotaciones de montos de dinero, fotos de vehículos de empresas de transporte público y cerca de mil soles en efectivo.





