Cuatro venezolanos, integrantes de la banda “Los Carroñeros de Lima Norte”, secuestraron, agredieron a patadas en la cabeza y amenazaron con cortar los dedos al trabajador de una pollería de Comas para exigir tres mil soles a su mamá y a la dueña del negocio a quien venían pidiendo cupos.

Tres de los venezolanos fueron detenidos, mientras que un cuarto está por identificar para su captura, informó la Policía. Al ser detenidos, “Los Carroñeros de Lima Norte” tenían una pistola, municiones, celulares y dos motos.

Además, de informó, la banda habría extorsionado a otros locales comerciales del distrito.

Tres detenidos

Según la Policía, los secuestradores Kenny Benavides (21) “Peluca” y Ronnelys Velásquez (18) “Nera”, ambos enamorados, actuaron junto a Dainee Ruiz (22) “Bembos” y un sujeto de alias “Alemán” en cuya identificación se avanza para atraparlo.

Ellos plagiaron a su víctima y luego la grabaron sentada y con las manos amarradas hacia adelante.

Amenazas

“Lo que quieren es la plata seño. Me van a matar, me van a cortar un dedo”, suplicó el empleado en un video enviado para presionar a que paguen el dinero exigido.

A insistir, los delincuentes escribieron una y otra vez por WhatsApp a la dueña de la pollería. “A él no se le va a hacer nada si usted manda la plata”, advertían.

Golpe policial

Agentes del Depincri Comas, perteneciente a la División Policial Norte 2, realizaron las pesquisas y ubicaron a “Peluca”, “Nera” y “Bembos” en una casa de la urbanización Chacra Cerro, Comas.

Mensajes

Días atrás, a la pollería le dispararon en la puerta porque la encargada del gobierno se negó pagar cupos.

“A la próxima será un fallecido, me voy a meter dentro y voy a matar un trabajador y a todo aquel que esté comiendo”, amenazó uno de los extorsionadores.

“A la próxima le voy a meter una bomba”, fue otra amenaza. También le enviaron videos de armas de fuego.