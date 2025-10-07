Tres secuestradores venezolanos intervenidos por la Policía.
Cuatro , integrantes de la “Los Carroñeros de Lima Norte”, secuestraron, agredieron a patadas en la cabeza y amenazaron con cortar los dedos al trabajador de una pollería de Comas para exigir tres mil soles a su mamá y a la dueña del negocio a quien venían pidiendo cupos.

Tres de los venezolanos fueron detenidos, mientras que un cuarto está por identificar para su captura, informó la . Al ser detenidos, “Los Carroñeros de Lima Norte” tenían una pistola, municiones, celulares y dos motos.

Además, de informó, la banda habría extorsionado a otros locales comerciales del distrito.

Tres detenidos

Según la Policía, los secuestradores Kenny Benavides (21) “Peluca” y Ronnelys Velásquez (18) “Nera”, ambos enamorados, actuaron junto a Dainee Ruiz (22) “Bembos” y un sujeto de alias “Alemán” en cuya identificación se avanza para atraparlo.

Ellos plagiaron a su víctima y luego la grabaron sentada y con las manos amarradas hacia adelante.

Amenazas

“Lo que quieren es la plata seño. Me van a matar, me van a cortar un dedo”, suplicó el empleado en un video enviado para presionar a que paguen el dinero exigido.

A insistir, los delincuentes escribieron una y otra vez por WhatsApp a la dueña de la pollería. “A él no se le va a hacer nada si usted manda la plata”, advertían.

Golpe policial

Agentes del Depincri Comas, perteneciente a la División Policial Norte 2, realizaron las pesquisas y ubicaron a “Peluca”, “Nera” y “Bembos” en una casa de la urbanización Chacra Cerro, Comas.

Mensajes

Días atrás, a la pollería le dispararon en la puerta porque la encargada del gobierno se negó pagar cupos.

“A la próxima será un fallecido, me voy a meter dentro y voy a matar un trabajador y a todo aquel que esté comiendo”, amenazó uno de los extorsionadores.

“A la próxima le voy a meter una bomba”, fue otra amenaza. También le enviaron videos de armas de fuego.

