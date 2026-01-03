Carlos Miguel, quien formó parte de la orquesta Guinda, agrupación creada por su padre Carlos Morales, vivió momentos de terror durante un concierto en Carabayllo.

La noche del jueves 1 de enero, el líder de la agrupación musical “Carlos Miguel y orquesta” se presentaba en la cuadra 17 de la avenida Túpac Amaru, en el asentamiento humano La Flor. En pleno recital, dos integrantes de la orquesta resultaron heridos tras una balacera que sorprendió al público y al propio equipo de músicos.

Atentado contra 'Carlos Miguel y orquesta' en Carabayllo

ATAQUE. Según testigos, dos sujetos llegaron en motocicletas y pasaron por un lado del evento realizando el “marcaje”. Segundos después retornaron y el que iba como pasajero realizó varios disparos contra el grupo musical que estaba en el estrado, impactando al guitarrista Carlos Quispe Álvarez (58), en el cuello y el estómago; y al venezolano Guillermo José Pérez Vásquez (39), que toca el trombón, quien recibió disparos en el tórax y la zona lumbar.

Ambos fueron trasladados de emergencia al hospital Sergio Bernales (Comas). Familiares informaron que Quispe se encuentra fuera de peligro y estable, mientras la otra víctima permanece en estado grave bajo atención médica especializada.

Carlos Miguel contó a la Policía que viene recibiendo llamadas y mensajes extorsivos.

El director del hospital, Oscar Uchuya, dijo que Carlos tiene una herida baja sin afectación de órganos internos y que el otro herido fue intervenido quirúrgicamente por las lesiones en órganos internos del abdomen y su estado de salud es de pronóstico reservado.

Carlos Miguel, dueño de la agrupación, expresó temor tras el ataque y admitió que las amenazas estarían relacionadas con presuntas extorsiones, aunque por miedo aún no ha formalizado una denuncia.

“El ataque ha sido directo a mí. Es una pesadilla para mí, estoy con temor de dar más detalles sobre la extorsión”, manifestó el artista, quien es hijo de Carlos Morales, fundador de la emblemática orquesta Guinda, cuya trayectoria se inició en la música tropical en 1978 bajo la dirección de su padre. Dejó oficialmente el grupo en 2022 para liderar Carlos Miguel y Orquesta.

Ministerio Público abrió una investigación preliminar.

AMENAZAS NO PARAN. Las extorsiones contra músicos de cumbia y salsa se consolidaron como una de las expresiones más visibles del crimen organizado durante el 2025, afectando gravemente a orquestas y artistas en Lima y diversas regiones del país.

De acuerdo con información del SIPOLP, al menos 96 casos de extorsión fueron denunciados por agrupaciones musicales, evidenciando un patrón sistemático de amenazas, cobro de cupos y actos de violencia, principalmente contra orquestas pequeñas y medianas.

Carlos Miguel se pronuncia tras atentado a su orquesta en Carabayllo

Testimonios recogidos por asociaciones de músicos señalan que muchas agrupaciones se ven obligadas a pagar entre 2000 y 10,000 soles mensuales para seguir trabajando y evitar represalias por parte de organizaciones criminales.

Las exigencias de los extorsionadores no se limitan al dinero, también imponen conciertos gratuitos, cancelaciones forzadas y control de presentaciones, afectando la estabilidad económica y la libertad artística del sector.