Erick Luis Moreno Hernández “El Monstruo”, prófugo cabecilla de la banda “Los Injertos del Cono Norte”, planificó utilizar drones con granadas de guerra para atentar contra instalaciones policiales y asesinar a un jefe policial y su familia.

“El Monstruo” pretendía a matar a jefe policial en “venganza” por intervenir a sus familiares.

Mientras estaba en Paraguay, desde donde luego huyó a Brasil, planteó ejecutar los ataques con drones para consolidar el dominio de su mafia dedicada a la extorsión en Lima.

Compra de drones

Según una investigación periodística del programa Domingo al Día, grabaciones confirman que Erick Moreno reclamaba la compra de drones valorizados en miles de soles para lanzar granadas y cargas explosivas. En una videollamada del 25 de marzo, insistió en acelerar la adquisición de estos equipos para “hacer volar como basura” a sus objetivos.

Familiares

Además, amenazó al coronel PNP Franco Moreno, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones, a quien acusó de intervenir a sus familiares, por lo que busca vengarse de él y su entorno. “Le voy a matar a su familia”, advierte el hampón.

“El Monstruo” también deseaba atacar con explosivos a la sede de la referida división policial en el distrito de San Martín de Porres.

Cobro de cupos

En videollamadas igualmente aparecen Yohairo Arancibia “JJ” y Jeffrey Hidalgo “Cachete”, quienes conversaban sobre obras de construcción que podían controlar mediante el cobro de cupos. Coordinaciones de Erick Moreno fueron descubiertas.

“Los Injertos del Cono Norte” también coordinaban ataques contra quienes se opongan a sus intereses, sean policías o rivales.