Erick Moreno Hernández “El Monstruo”, cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte”, que se encuentra prófugo fuera del país, ordenó matar a balazos a la madre de familia Xiomara Mireya Flores Bazán (37), en Comas.

MÁS INFORMACIÓN : Policía en moto muere arrollado y chofer de auto es detenido

El crimen por encargo se ejecutó cuando la mujer conducía una camioneta y llevaba a sus hijos.

MÁS INFORMACIÓN : Asesinan de 5 balazos a abogado y policía en retiro dentro de su oficina

La muerte de la mujer se suma a otras tantas en ajuste de cuentas o venganza.

Móvil del crimen

Según fuentes de inteligencia, el crimen en Comas, perpetrado delante de los cuatro hijos menores de edad de Xiomara Flores, se motivó porque un allegado a la víctima y ella tenían cercanía con Adam Smith Lucano Cotrina “Jorobado”, preso en un penal.

Operador

El encargado de buscar a los sicarios fue el venezolano apodado “Cachete”, operador de confianza de “El Monstruo”.

“Cachete” habría entregado las armas y el auto negro que los tres asesinos por encargo, entre ellos el chofer, usaron para asesinar a Xiomara Flores.

Cercanía letal

“La víctima y el allegado son cercanos a ‘Jorobado’”, dijo la misma fuente al descartar que “Loco Joe”, cabecilla de “Los Chimbotanos”, esté detrás del homicidio porque tiene buenas relaciones con “Andy” y hombre de confianza de “Jorobado” y quien le maneja el control de las obras de construcción.

Antecedentes

La fallecida se dedicaba a la repostería, preparación y venta de postres en su casa. Los padres de Xiomara Flores figuran como dueños de la camioneta Audi que ella manejaba cuando la atacaron y asesinaron, el último jueves.

Acribillaron al Audi donde iban la mujer y sus hijos. Dos sicarios con pasamontañas metieron sus manos por la ventana del chofer de la camioneta y dispararon a Xiomara Flores.