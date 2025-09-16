El chofer de una combi de transporte público y la cobradora que trabaja en la unidad resultaron heridos de bala, al ser atacados a tiros por sicarios de una banda de extorsionadores que iban en una moto, en el Cercado de Lima.

Este nuevo crimen confirma que los extorsionadores siguen actuando con impunidad en el Perú.

El cobro de cupos se sigue ensañando con los transportistas.

Presidiario

Desde un penal de Lima, alias “Tito”, cabecilla de los extorsionadores, ordenó a sus sicarios disparar a los transportistas de la combi de una empresa extorsionada que cubre la ruta entre la plaza Dos de Mayo (Lima) y Callao.

Así fue

El ataque se ejecutó a las 10:50 de la noche del domingo, en la cuadra 11 de la avenida Colonial, en el cruce con el jirón Gaspar Hernández, Cercado de Lima, y resultaron heridos el chofer Ronald Mamani (29) y su cobradora Daniela Tinoco (22).

Dos sujetos, en una moto lineal, dispararon ocho veces.

Amenazas

Uno de los criminales dejó un papel con amenazas y minutos después escribieron por WhatsApp a las víctimas.

“Señores acabo de meterle plomo a un chofer y una cobradora en Gaspar Hernández con la Colonial los e dejado grabes no creo que el chófer viva” (sic.), se leía en el papel.

El segundo dice: “Por no entender que yo no estoy jugando y que tienes que pagarme sino desean que los deje tirados en su timón... Sus vidas no cuestan cinco soles pónganse en línea conmigo, no se hagan matar Atte. TITO”.

Los transportistas denunciaron que tres bandas les exigen cupos y que por sus vidas pagarían hasta 40 soles por día.

