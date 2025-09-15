Tras sufrir un robo y, todo indica bajo los efectos del alcohol, un licenciado del Ejército Peruano mató ayer a dos personas al disparar en una peña y discoteca de San Juan de Lurigancho, donde le dijeron que estaban sujetos que le habían robado y cuando los vigilantes no lo dejaron entrar.

MÁS INFORMACIÓN : Extorsionadores asesinan a colectivero dentro de su auto con pasajeros

Ya detenido, al ser interrogado, el licenciado Sherald Asenjo (24) confesó que disparó y mató a las dos personas.

MÁS INFORMACIÓN : Policía en moto muere arrollado y chofer de auto es detenido

Tres vendedoras de golosinas, que estaban en la puerta del local, salieron ilesas.

Así fue

Antes de las cinco de la mañana, Sherald Iván Asenjo Fernández (24) llegó a pie al local “Viejo verde”, en el paradero 4 de la avenida Wiesse y a los minutos disparó con su pistola.

Disparó diez balazos, sin control, y mató de varios tiros a Luis Alberto Flores Cruz, quien estaba dentro del local, detrás de la puerta.

Percy Sangama Aricara, un cocinero que caminaba por la vereda rumbo a su domicilio y que regresaba de su trabajo, también murió baleado.

Balacera

Policías del Escuadrón de Emergencia Este 1 llegaron cuando Asenjo huía y, tras un enfrentamiento a tiros, lo redujeron y despojaron de su arma. Algunos testigos le pegaron.

En el Depincri 1 del distrito, Sherald Asenjo -quien tenía licencia para portar armas y estudió en la Escuela de Comandos del Ejército- confesó su crimen.

Confesión

“Refirió haber sido víctima de un robo momentos antes y que luego de realizar indagaciones sobre los presuntos autores toma conocimiento que se encontraban en el interior de dicha discoteca”, indica el parte policial.

Sherald Asenjo fue a su casa, cargó su pistola y volvió al local, donde disparó cuando los vigilantes le prohibieron entrar.