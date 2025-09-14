Extorsionadores de una banda liderada por el apodado “Cholo Castillo”, que bajo amenaza de muerte exigían el pago de cupos a una empresa de transportistas, asesinaron a tiros a uno de sus choferes y una de las balas perdidas acabó con la vida de una vendedora de mazamorra, en Villa El Salvador.

MÁS INFORMACIÓN : Extorsionadores asesinan a colectivero dentro de su auto con pasajeros

Las amenazas de los extorsionadores a la empresa empezaron hace meses, pero la directiva no lo comunicó al personal, trascendió.

MÁS INFORMACIÓN : Extorsionadores hacen explotar bomba en restaurante del líder de la orquesta Corazón Serrano

El asesino huyó y el vehículo avanzó con el chofer herido de muerte hasta que se subió a la berma central. Horas después, compañeros de trabajo de la víctima marcharon exigiendo justicia.

Amenaza y muerte

La amenaza a la empresa de combis de transporte público San Juan, conocida como “Los Rojitos”, se lanzó a las 9:11 de la mañana del viernes y, ante la negativa a pagar, a 19:48 de la noche concretaron el crimen para dejar en claro que hablaban en serio.

Es así que, a las 7:48 de la noche, el chofer Román Lima Huayra (44) conducía su unidad por el cruce de las avenidas Mateo Pumacahua y Micaela Bastidas —también conocida como la Ruta B—, frente al mercado 12 de Mayo, en una zona concurrida.

Todo grabado

Una cámara grabó cuando un sicario en moto se acercó por su lado y le disparó dos veces al pecho y uno a la cabeza. Román Lima, padre de dos hijos, murió en su asiento.

“Estaba regresando al paradero. Había salido a trabajar hora y media antes porque su vehículo estaba malogrado. Trabaja como conductor más de 25 años”, reveló Marcial Román, hermano del chofer asesinado.

Bala perdida

Además, una bala perdida, la del cuarto disparo que hizo el sicario contra el conductor de la combi, acabó con la vida de la vendedora de mazamorra Marina Mendívil Quispe (50), quien se encontraba trabajando en la zona. La mujer fue impactada en la cabeza cuando atendía en su puesto.

Terror

Antes del ataque criminal, la banda del “Cholo Castillo”, que aterroriza a emprendedores den Lima sur, anunció que iba a matar a un transportista de “Los Rojitos”.

“He tratado de solucionar con su directiva sin atentar contra nadie, pero solo me ignoraron, hoy les dejaré un muerto para que entren en diálogo, se les solicita 30 mil soles y 10 soles por unidad diario”, señaló un mensaje enviado por WhatsApp a una empleada de la empresa.