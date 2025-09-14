Aplastados por una pesada placa de concreto de cinco metros de alto y 40 centímetros de espesor, tres obreros hallaron horrible muerte mientras trabajaban en la construcción de un edificio de cuatro pisos en el distrito limeño de San Borja.

MÁS INFORMACIÓN : Policía en moto muere arrollado y chofer de auto es detenido

Las muertes de los obreros ponen en tela de juicio la seguridad con que se trabaja en el Perú.

Familiares de las víctimas ruegan por una investigación independiente, no favorable a las empras, como suele ser, para determinar las responsabilidades.

Tragedia, hoy

Ocurrió hoy sábado, a las 12:17 de la tarde, en la obra ubicada entre el jirón 9 y el pasaje 14, en la calle Margaret Mitchell, urbanización Monterrico Norte.

Richard Espinosa Rojas (55), Rosbel Briones Carranza (39) y William Alfredo Núñez Valladolid (19) son los fallecidos, confirmó la Policía.

Placa de concreto

El vicecomandante departamental de Lima Centro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, brigadier Iván Calvo Tirado, confirmó a la prensa que los trabajadores murieron instantáneamente al ser aplastados por la placa de concreto que aún estaba fresca.

Cede

“Esta placa había sido vaciada con concreto un día antes. Cuando han quitado el encofrado es que esta placa ha cedido y ha caído sobre ellos”, declaró.

El Ministerio Público dirige las investigaciones para determinar el nivel de responsabilidad por parte de Alera S.A.C., empresa a cargo de la construcción de la vivienda multifamiliar donde ocurrió la tragedia.

Historia

Familiares de William Núñez detallaron que había ingresado a laborar en la obra hace menos de dos semanas y que enfrentaba riesgos por la falta de medidas de protección por la empresa contratista.

Terrible muerte encontraron trabajadores en San Borja. “Debieron poner algo para contener el muro, debe caer todo el peso de la ley a esta empresa”, declaró uno de los deudos a Latina.

TE PUEDE INTERESAR



