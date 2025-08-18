Un artefacto explosivo, dejado dentro de un bus de transporte público por un extorsionador de la banda “Los Injertos del Cono Norte”, que lidera el prófugo Erick Moreno Hernández “El Monstruo”, detonó dentro de la unidad y causó pánico en Carabayllo.

MÁS INFORMACIÓN : Sicarios matan a tiros a dos mujeres en típicos ajustes de cuentas

El ómnibus de la empresa Huandoy S. A. quedó seriamente afectado. El atentado ocurrió la noche del sábado último, a pocos metros de un grifo, cuando el vehículo, que cubre la ruta Carabayllo-San Miguel, estaba por llegar a su paradero final.

MÁS INFORMACIÓN : Policía desbarata banda que extorsionada a empresa de transportes

Un millón de soles se ofrece por información para capturar a “El Monstruo”. Un video de una cámara de seguridad muestra la explosión con vidrios de ventanas estallando y humo cubriendo el bus.

Atentado

Segundos antes de la terrible explosión, había bajado el último pasajero, que se sospecha habría sido quien dejó el artefacto en el asiento trasero.

La Policía investiga si la bomba fue lanzada desde la calle por alguna ventana o, lo que es más probable, esa persona que bajó al final fue la que la dejó y provocó los daños en el bus de la empresa Huandoy S. A., cuando circulaba por el kilómetro 23 de la avenida Túpac Amaru, en la zona de Torreblanca.

Forado en carrocería

Entre los destrozos del vehículo se reportó un forado en una esquina de la parte posterior de la carrocería y en un sector del techo. Asientos y accesorios de la unidad quedaron dañados.

Todo apunta a que detrás del ataque está el cobro de cupos que desde Brasil ordena Erick Moreno, quien es buscado por los delitos de extorsión, secuestro y sicariato.

La empresa ha sido amenazada antes por extorsionadores que exigen 100 mil soles como “cuota de inscripción”, a lo que se suman pagos diarios, tal como acostumbra la banda de “El Monstruo”.

Mismo terrorismo

“Estamos como en los años ochenta. Parece terrorismo. Este Gobierno (de Dina Boluarte) no hace nada por nosotros. Tiene que tomar medidas”, exclamó un transportista.

El conductor del ómnibus resultó ileso y condujo su vehículo hasta el paradero final.

Alertados, agentes policiales de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) recogieron evidencias y muestras dentro del bus siniestrado para determinar el explosivo utilizado.