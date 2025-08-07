Joyas valorizadas en decenas de miles de dólares robaron, la madrugada de ayer, delincuentes que golpearon y redujeron a dos vigilantes de una galería de un centro comercial de La Molina, en el distrito del mismo nombre.

Policías buscaron evidencias y hablaron con los dueños de los stands donde robaron las joyas.

Un comerciante afectado indicó que en los 20 años de funcionamiento de la galería es la primera vez de un robo de esa naturaleza.

Falsos arrendatarios

Dos sujetos, que hace una semana alquilaron un puesto en la galería comercial La Molina, en la cuadra 10 de la avenida del mismo nombre, ingresaron la noche del martes para “acondicionarlo”.

Escondidos

Los hampones con armas de fuego se escondieron en el stand hasta que, a la medianoche, cuando todos los comerciantes se habían retirado y la galería cerró, salieron, golpearon y redujeron a los dos agentes de seguridad particular de la galería.

Así fue todo

A un vigilante le rompieron la cabeza con la cancha de una pistola y ambos quedaron maniatados y golpeados.

Acto seguido, los “inquilinos” abrieron la puerta del complejo comercial para permitir el ingreso de otros tres delincuentes.

De inmediato, los cinco hampones, con poleras con capuchas y los rostros cubiertos, premunidos de guantes, violentaron los candados y seguros de las puertas de metal de siete joyerías y se llevaron la joyas más valiosas, sobre todo de oro.

Monto y fuga

Se calcula que solo de un stand robaron 40 mil dólares en mercadería.

Alrededor de las dos de la madrugada fugaron con su botín en sacos y bolsas.

A las tres de la madrugada, los comerciantes afectados se enteraron del millonario robo en sus puestos.