Sebastián Zevallos Sanguinetti (24), Diego Arroyo Elías (24), José Arequipeño Vizcarra (23), Manuel Vela Farje (24) y Andrés Fassardi San Sebastián (24) son los cinco jóvenes acusados de abusar sexualmente de una joven de 21 años en una vivienda de Surco.

Ellos tendrán que cumplir nueve meses de prisión preventiva. La fiscal provincial Roxana Aguilar, del cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Provincial de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima, informó que en este caso se está atribuyendo el delito de violación sexual, sancionado en el artículo 170 del Código Penal.

Hermanas lo defienden

Las hermanas de tres de los cinco acusados consideran que el proceso judicial no ha sido justo. Ellas creen en la inocencia de los cinco jóvenes.

“Es una presunta violación, la violación no está afirmada hasta que un juez dictamine que fue así. No son violadores, creo en los 5, creo que los 5 son inocentes”, comentó la hermana de Sebastián Zevallos.

“Conozco a mi hermano, dudo que él destruiría su futuro por cometer un delito (...) dudo mucho que él haya cometido este acto. No sé si ella lo dijo de mentira, o por estar en ebriedad no se acordaba. Yo soy mujer, yo también he pasado acoso sexual en la calle, (pero) no siempre el ser mujer va ser una ventaja para acusar a los hombres, las hermanas somos feministas, pedimos igualdad de género”, comentó otra de las hermanas.

