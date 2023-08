Un hombre de 42 años ha presentado una denuncia alarmante en la que revela que, después de solicitar un préstamo de 100 soles a través de una aplicación móvil, está enfrentando amenazas de muerte.

La víctima ha expresado su profunda preocupación por la seguridad de su familia, ya que los delincuentes lograron acceder a los datos de su lista de contactos y a sus fotos personales.

“Ahorita me están pidiendo la garantía que son 270 soles, pero yo ya no tengo plata. Han salido dos números más de los que me están exigiendo 120 soles”, indicó el agraviado a América Noticias.

Hombre es extorsionado tras pedir préstamo de 100 soles por aplicativo