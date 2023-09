Delincuentes se hicieran pasar por fiscalizadores municipales para estafar a la propietaria de una pollería, ubicada en el distrito de Jesús María, y le arrebataron una gran suma de dinero.

Los sujetos entraron al establecimiento y simularon haber descubierto irregularidades, luego negociaron con la empresaria para evitar clausurarle el local a cambio de 1200 soles; sin embargo, la mujer solo pudo entregarles 900.

“Él me dijo que disimulara al momento de darle el dinero, se paró y me dijo: ‘dame el dinero por debajo de la mesa’. Entonces, hice lo que él me pidió”, declaró para América Noticias.

Los criminales no portaban chalecos ni documentación que los identificara, pero se valieron del miedo de la víctima para engañarla. Después de percatarse de que había sido estafada, la dueña del negocio se dirigió a la comisaría local para presentar su denuncia.

