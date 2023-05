El robo en un chifa en el distrito de Villa el Salvador que terminó con el hampón muerto de dos tiros a mano del dueño del local, causa gran conmoción entre la población debido a que el hombre que intentó defender a su familia del ladrón ahora se encuentra detenido por intentar defenderse a él y los que más ama.

Durante un reportaje emitido por ‘ATV Noticias’ se reveló que el dueño del chifa recibía amenazas desde algunos meses atrás y fue ese el motivo por el que compró un arma, no sin antes tramitar el permiso para portarla.

Pese a las imágenes donde el ladrón se muestra amenazando a la familia del empresario, la madre del hampón afirmó que su hijo no era un delincuente y recuerda así la última vez que lo vio con vida: “Me dijo ‘mamá ahorita, vengo’, voy a salir’, todavía le persigné. Todo el día no he podido dormir. Me han dicho que tengo que ir a reconocer el cuerpo, pero no puedo ir sola, sufro de la presión alta”.

Además, ante las cámaras de ‘ATV’, la señora decidió pedir justicia para su hijo y exigió que el dueño del local, que pasó de ser víctima a estar investigado por defenderse, vaya preso: “Que se vaya preso ese asesino que ha matado a mi hijo, que se vaya preso ese asesino”.

