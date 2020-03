Mirella Huamán, la mamá de la niña Camilita, de apenas 4 años, quien murió asesinada en manos de un joven de 15 años, salió al frente luego del horrendo crimen de su hija, ocurrido en el distrito de Independencia.

La madre de familia nuevamente habló del error que fue dejar a sus hijas al cuidado de otra niña.

Sin embargo, ella quiso dejar en claro que era la primera vez que dejaba a sus hijas solas, pese a que su propia madre la dejó mal parada al decir que siempre se iba y dejaba solas a las menores.

“Era la primera vez que las había dejado, la primera vez”, relató desde Cerro de Pasco.

Mirella Huamán contó además que luchará por la tenencia de su hija de dos años. “Yo quiero que la niña se quede conmigo, yo cometí un error, pero por favor yo pido que me ayuden a recuperar a mi hija, porque no quisiera perderla. Yo ya perdí a una y no quisiera perder a mi otra hijita”, agregó.

