De acuerdo a la línea señalada por la presidenta Dina Boluarte, quien en la víspera defendió que “justos paguen por pecadores”, el jefe de la Región Policial Lima Centro, general PNP Enrique Felipe Monroy, confirmó ayer que se intervendrá a dos o más personas se movilicen juntas en una misma motocicleta. Sin embargo, motociclistas dijeron que ello sería ilegal y llamaron a choferes a que “no se dejen sorprender”.

El sábado, Dina Boluarte indicó que “nuestra Policía tiene el marco legal. Aquella moto que vaya con dos pasajeros será detenido (sic.) y la moto se irá al depósito, porque hemos visto que a través de las motos la gran mayoría lo usaba para asaltar y quitarle la vida a nuestros compatriotas”.

Al defender la medida, Boluarte recordó el dicho de que “justos pagan por pecadores” y que por ello quienes sufren la prohibición tienen que comprender que es por el bien de la sociedad.

Intervenciones

Respecto a la prohibición del Ejecutivo de que dos personas se movilicen juntas en una misma moto, el mando policial remarcó que se va a intervenir a todos estos vehículos, “porque entendemos y somos conscientes de que casi el 90 % de delitos lesivos, violentos, de sicariato, extorsión, se realizan en motos”.

Pedido

“Yo pido a la población entender que es momento de unirnos contra un enemigo común que es la delincuencia, el crimen organizado y las bandas criminales”, aseveró al solicitar comprensión, sobre todo a motociclistas que reclaman contra la norma porque se ven afectados al no poder llevar acompañantes en sus vehículos menores.

Acto seguido, el general PNP Enrique Felipe Monroy subrayó que “más allá, de repente, que algunas personas (…) piensen que se está vulnerando algunos de sus derechos, en este momento yo les pido, como autoridad policial de la región Lima, su comprensión”.

Rechazo

Desde la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú se mostró rechazo a lo indicado por la presidenta Dina Boluarte y hasta se instó a sus integrantes y a otros usuarios de motos a que no se acate la prohibición de dos personas en una misma moto a la vez.

“Lamentables declaraciones que dio la presidenta de la República, manifestando que ‘justos pagan por pecadores’ en alusión a los motociclistas por la prohibición de dos personas en una moto y además mentir y difamar diciendo que la mayoría lo usa para delinquir”, señaló la entidad que agrupa a usuarios legales de motos que nada tienen que ver con actividades delictivas.

Rebeldía

La referida asociación acotó que “para empeorar más (la situación, Boluarte) dice que las motos deben ir al deposito si van de dos en moto”.

“Esto no está normado, amigos, no se dejen sorprender, no hay sanción por ir de dos en moto”, advirtió la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú.

Chalecos, no

En tanto, la organización Moteando Perú reclamó dialogar y rechazó medidas como la de que los motociclistas deban usar chalecos con la placa de la moto que conducen porque, indicó, es como marcar a reses.

“Estamos tajantemente en contra del uso de chaleco con placa, la moto ya está identificada con placa, nosotros estamos identificados con DNI, no pueden marcarnos como un ganado, como un Holocausto o un apartheid”, advirtieron.