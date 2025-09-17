Un menor de edad fallecido y cinco heridos fue el saldo del accidente de una combi que transportaba ayer a los integrantes de la banda musical “Sensación Otuzcana” y se despistó para caer a un costado de la vía, en La Libertad.

Accidente con la combi ocurrió en el sector Cuyunday-Pachín Alto, en la provincia de Otuzco.

Los músicos accidentados retornaban de una presentación en el caserío de Purrupampa y se dirigían a la ciudad de Otuzco.

¿Dormido?

Ocurrió de las 4 de la madrugada, cuando el vehículo de la empresa de transportes Virgen de la Puerta se volcó y cayó 30 metros al costado de la carretera, en la zona Piedra del Urmo. Una roca evitó que el vehículo caiga al fondo de un abismo.

El chofer presuntamente se habría quedado dormido.

Víctimas

Murió el menor B.A.M.C. (16), escolar que cursaba el quinto año de secundaria en el colegio Simón Bolívar de Otuzco.

En el Hospital de Apoyo Otuzco se atendió a los heridos Yoselin Polo Riveros (18), Elser Joel Ordóñez Angulo (19), Jhon Valdivieso Gonzales (19), F.E.I.C. (16) y L.D.P.I. (17).

