La Policía investiga las causas del choque de un bus de transporte público, de la empresa Real Star del Perú, contra un guardavías de la Vía de Evitamiento, en el distrito de Ate, que dejó dos personas fallecidas y otras nueve heridas.

Hasta ayer, el chofer Martín Effio Dávila (40) permanecía detenido en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT), en La Victoria. La Fiscalía inició investigación preliminar contra Effio, por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de dos personas que fallecieron tras el impacto de la unidad móvil contra la baranda metálica. Además, se le imputa el delito de lesiones culposas en agravio de nueve personas.

CAUSAS

Según un testigo, que viajaba al interior de la unidad, el chófer siempre andaba pendiente de su celular, pese a estar manejando. Una distracción con este aparato podría haber ocasionado el accidente. No se descarta, sin embargo, que se haya tratado de un tema de somnolencia debido a la hora del hecho, minutos antes de las 7 de la mañana.

Bus chocó contra valla metálica en la Vía de Evitamiento y dejó dos fallecidos: Javier Valderrama (65) y Álida Segil González (47). / FOTO: GEC

Effio Dávila fue interrogado por los agentes y se espera la decisión que tomará el Ministerio Público, si solicita detención preliminar o se ordena su liberación. Como se sabe, Effio tampoco tenía licencia de conducir y pese a eso fue contratado por la citada empresa, que será sancionada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que también determinó que el conductor sea inhabilitado para conducir unidades de transporte público.

HERIDOS

Entre los heridos se encuentra Hever Carmona Galiano (62), quien dio su testimonio la mañana de ayer. “Sentí el ruido y me agaché hasta que se detuvo el vehículo. Yo estaba sentado en el asiento izquierdo del medio hablando por celular”, dijo. Debido a las lesiones, al señor le colocaron ocho puntos entre la ceja y la sien.

Pasajero contó que chofer miraba su celular a cada rato mientras manejaba.

Uno de los heridos graves es el joven estudiante Emerson Joel Vergara Marín (18), quien se fracturó la pierna por la mitad durante el accidente. Su tía Margarita relató que el estudiante de mecánica automotriz permanece internado en el hospital Hipólito Unanue, con una severa fractura expuesta en la pierna, mientras su estado de salud se agrava por la demora en la atención especializada. Pide apoyo para costear los gastos médicos, porque el seguro no cubre todo.

DATO

Familiares de los heridos dijeron que ningún representante de la empresa Real Star del Perú se ha comunicado para hacerse cargo de los costos derivados del accidente.