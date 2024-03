Una empleada doméstica, identificada como Noemí Elizabeth Bonifacio Espinoza, ha sido acusada de sustraer pertenencias valiosas de la residencia en la que trabajaba, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho.

MIRA AQUÍ: Adolescentes fallecen tras ser atropelladas por auto que invadió carril del Metropolitano en Independencia

La mujer, quien desempeñaba sus labores en dicho hogar durante casi tres meses, enfrenta cargos por el presunto hurto de 2000 soles en efectivo y un televisor de 70 pulgadas que aún no ha sido saldado.

El propietario de la vivienda sostiene que el incidente fue captado por las cámaras de seguridad en la madrugada del martes. En las imágenes, se aprecia a la sospechosa, Noemí, extrayendo con cuidado el televisor envuelto y una mochila, asegurándose de que la calle estuviera desierta antes de desaparecer con los objetos robados.

La denuncia fue presentada en la comisaría de La Huayrona, y las autoridades ya han iniciado la correspondiente investigación. No obstante, la acusada no fue encontrada en la dirección registrada en su ficha Reniec, y los vecinos afirman que no reside allí desde hace algún tiempo.

Santa Anita: Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva para mujer que asesinó a su amiga

La Fiscalía ha requerido la prisión preventiva para Alison Peña Ormeño, señalada como la presunta autora del asesinato de Dalia de los Ángeles Rodríguez, una joven de 18 años en el distrito de Santa Anita.

La solicitud de medidas cautelares surge luego de que Peña Ormeño, autodenominada como la mejor amiga de la víctima, admitiera su responsabilidad en el trágico suceso.