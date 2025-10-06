El plenario de Acción Popular (AP) acordó la disolución de la bancada de su partido en el Congreso y otorgó un plazo de 48 horas para que los legisladores presenten su renuncia al grupo parlamentario, bajo amenaza de ser sancionados.

Tal decisión se tomó durante una sesión extraordinaria de Acción Popular.

Ocurrió el último sábado, en que se llamó al orden a la actual representación parlamentaria, “por diversos cuestionamientos que vienen afectando la imagen del partido, y mantener en la bancada a un congresista que fue expulsado (Raúl Doroteo)”.

Implicados

De 15 legisladores de AP investigados por la Fiscalía, seis están involucrados en el caso “Los Niños”: Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores, Darwin Espinoza, Ilich López y Juan Mori.

Los congresistas que no renuncien serán sometidos a proceso disciplinario y quedarán impedidos de postular a algún cargo en las elecciones generales de 2026.

Acuerdo

El presidente del partido, Julio Chávez, indicó ayer que los legisladores tienen 48 horas para renunciar y unirse de momento a la bancada de no agrupados.

Luego se conformará la nueva bancada de AP que actuará bajo la línea política del partido sin la presencia de militantes expulsados o sancionados.

¿Tarde?

“Más vale tarde que nunca. Lo concreto es que Acción Popular traicionó a los principios y valores democráticos de su fundador, el expresidente Fernando Belaunde”, advirtió Pedro Cateriano.

De cara al proceso electoral de 2026, el partido busca limpiar su imagen vinculada a congresistas de “Los Niños”.