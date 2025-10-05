Mientras decenas de congresistas se mantienen firmes a favor de la censura del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, a quien se atribuye “falta de idoneidad” en el cargo, el promotor de la iniciativa, Edward Málaga (no agrupado), convocó a todos sus colegas a sacarlo y no “claudicar” en su rol de control político.

Llaman a congresistas para votar por la censura, que aún es complicado que se apruebe.

El ministro de Cultura está en la cuerda floja, pero con los días podría salvarse según se negocie entre Gobierno y mayoría del Congreso.

Machu Picchu

El congresista Málaga recalcó que Valencia debe irse como responsable de la “crítica situación de Machu Picchu”, al no garantizar una adecuada venta de boletos ni un control eficiente de la capacidad de carga turística del santuario cusqueño.

El caso en Machu Picchu afecta al turismo de manera evidente.

Sin avances

A Valencia también se le atribuye la falta de avances en proyectos clave para el patrimonio nacional, como la declaración cultural de la isla de Pachacámac, la recuperación de Kuélap, el complejo del Gran Pajatén, y la protección de áreas arqueológicas en riesgo como El Canclón y las Salinas de Cao.

Pleno

Málaga adelantó a RPP que este miércoles o el jueves se debatirá y votará la censura en el pleno.“La moción de censura no se da cuenta, la interpelación se da cuenta; la moción de censura se presenta y entre cuatro y diez días naturales, según reglamento, artículo 86, se tiene que debatir y votar”, explicó.

Bancadas

Aunque congresistas de diez bancadas y también no agrupados firmaron la moción de censura, que se apruebe no está garantizado por el eventual rechazo de Fuerza Popular, APP, Somos Perú, Acción Popular y el sector “duro” de Avanza País. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales exigió al Congreso la censura del ministro de Cultura por su mala gestión.