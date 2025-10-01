Tras asumir el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), el general PNP Óscar Arriola, anunció ayer que su gestión luchará contra la delincuencia y llevará adelante la “limpieza” de malos elementos de su institución.

El general Arriola anunció así que limpiará a la Policía de sus malos elementos.

No dio plazos ni cuáles serán los indicadores, pero la promesa está hecha.

Discurso y promesa

En una ceremonia en la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial (ENFPP), donde relevó al saliente teniente general Víctor Zanabria, recalcó en su discurso de orden que su gestión tendrá como prioridad enfrentar a la delincuencia y fortalecer la confianza de la población en la Policía.

Enemigo

Su institución, dijo, está empeñada en “luchar contra el verdadero enemigo, la criminalidad”, tarea que será el eje central de su mandato.

“Tenemos un gran reto también, porque las evidencias son incuestionables, y es por eso que también hay una estrategia, pero nosotros mismos somos los que limpiamos nuestra institución, (...) investigamos, hacemos inteligencia y detectamos quienes son esos infiltrados que se ponen el uniforme y que cruzan la línea y que pasan a conformar las organizaciones criminales, las bandas, para capturarlos nosotros”, acotó.

Limpieza

Afirmó que “vamos a limpiar nuestra institución, porque este es un espacio para servir al ciudadano, no para servirnos, no para abusar”.

Prometió que la Policía “luchará” con la ley para “sostener la democracia” ante “cualquier grupo que pretenda desestabilizarla”.

En agosto, Óscar Arriola defendió la compra de costosos autos de alta gama para los altos mandos de la institución.