El pleno del Congreso aprobó acusar constitucionalmente a la excongresista y exministra Betssy Chávez para que sea procesada penalmente por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado.

A través de la Resolución Legislativa 12634/2025-CR, que declara haber lugar a la formación de causa penal contra Betssy Chávez, se dispuso ayer que el expediente con la acusación constitucional sea enviado al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

El titular del Ministerio Publico deberá iniciar una investigación penal que eventualmente lleve a un juicio y una condena.





Delitos

A Betssy Chávez se le atribuye disponer la contratación de Marco y Flor Sotelo Villa, hermanos de su entonces pareja sentimental, Abel Sotelo Villa, para que trabajen en su despacho parlamentario. También logró que contraten a Marco Sotelo en Essalud y Antonio Sotelo en Sunafil y luego en Cofopri.

Viene

Además, el pleno del Congreso tiene pendiente votar el informe, aprobado en la Comisión Permanente, que plantea la inhabilitación de Betssy Chávez para ejercer cargos públicos durante 10 años a raíz de su participación en el frustrado golpe de Estado de Pedro Castillo, en diciembre de 2022.

De ser inhabilitada, para lo que se descuenta existen los votos de la mayoría del Congreso, Betssy Chávez no podrá postular en las elecciones de 2026, como pretendería.

Por otro lado, el pleno declaró haber lugar a causa penal contra el expresidente del JNE, Jorge Salas, por delito contra la administración pública.

