Este domingo 30 de enero de 2022, el programa Cuarto Poder emitió un reportaje de la fiesta de cumpleaños que tuvo la hija del exbrazo derecho del mandatario Pedro Castillo, Bruno Pacheco.

De acuerdo al programa, la fiesta por los 19 años de la hija del exsecretario general de Palacio de Gobierno se realizó en Cieneguilla el 19 de noviembre de 2021, la cual habría sido organizada por Karelim López y hasta contó con la presentación de la famosa orquesta de cumbia Grupo 5.

El dominical concluyó que la fiesta habría costado S/99 500: el Grupo 5 cobró 50 mil soles por dos horas de show, más un aproximado de 12 mil soles en el traslado de la orquesta de cumbia y un aproximado de 25 mil soles en el alquiler del grupo de sonido. Además, mil soles de traslado de los invitados, 5 mil soles de decoración y 6 mil 500 soles de alquiler de la casa.

Jimmy Yaipén, manager del Grupo 5, confirmó que Christian Robles Ríos, productor de eventos, fue quien cerró el trato con la orquesta y pagó en efectivo: “(Fueron) dos horas de presentación de la orquesta (...) los que conozco ahí son Christian y Julio Uribe, que es el coordinador (del Grupo 5)”, señaló al ver las imágenes de la fiesta.

Al comunicarse con Julio Uribe, coordinador del Grupo 5, este confirmó que saludó a la mujer que sería Karelim López: “La saludé como señora (¿le dijeron su nombre?) Karen creo que se llamaba, si no me equivoco”.

El periodista le preguntó si el nombre era Karelim, a lo que Julio Uribe respondió: “Algo así, Karen recuerdo, más o menos. Como le repito, el que tenía interacción con la señora era Christian Robles”.

Asimismo, se informó que se vio vehículos pertenecientes a MAZAVIG S.A.C., empresa de Zamir Villaverde García, quien presta sus vehículos a Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario Pedro Castillo.

Como se conoce, Bruno Pacheco viene siendo investigado por presunto delito de enriquecimiento ilícito tras el hallazgo de 20 mil dólares en un baño de Palacio de Gobierno.

Durante su presentación en el Congreso, Pacheco aseguró que ese dinero era un 50% venta de terrenos de una herencia familia y el otro 50% un préstamo de sus hermanos: “Con todo cariño voy a decir que yo soy persona del pueblo, soy un profesor, no tengo propiedades, no tengo carros, vivo en una casa familiar como cualquier profesor, toda la vida he vivido con un sueldo de profesor”, afirmó el exsecretario de Pedro Castillo.

