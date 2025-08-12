Sin considerarse que están cuestionados, congresistas de diversas bancadas -algunos investigados como presuntos “mochasueldos” o integrantes de “Los Niños” que sirvieron a Pedro Castillo a cambio de prebendas- fueron elegidos como presidentes o directivos de comisiones de trabajo del Congreso.

MÁS INFORMACIÓN : Dina Boluarte tiene menos aprobación en el Perú que Nicolás Maduro en Venezuela

Las presidencias de las comisiones del Congreso para el período legislativo 2025-2026 dejan mucho que desear.

MÁS INFORMACIÓN : Dina Boluarte se corre del pueblo y habla de “unidad” entre peruanos

Mañana debe culminar, a más tardar, la instalación del total de las 24 comisiones.

“Mochasueldos”

Se inició ayer la instalación de comisiones y la elección de sus directivas.

María Acuña (APP) -investigada por la presunta contratación irregular de personal allegado y direccionar contratos públicos- preside la Comisión de Vivienda y Construcción; mientras Magaly Ruiz (APP) -investigada por el caso “mochasueldos”- preside la Comisión de Salud y Población.

“Niños”

Juan Mori (Acción Popular), investigado a nivel fiscal en el caso “Los Niños”, asumió la presidencia de la Comisión de Transportes y Comunicaciones en medio de aplausos; en tanto, Elvis Vergara, de igual partido, investigado por el mismo caso y voceado para presidir la Comisión de Fiscalización, fue elegido secretario de la Comisión de Economía.

Sigue la lista

Alejandro Soto (APP), expresidente del Congreso investigado por presunto fraude procesal, preside la Comisión de Presupuesto con Raúl Doroteo de vicepresidente.

Otros presidentes de comisiones son Víctor Flores (Economía), Jeny López (Agraria), Arturo Alegría (Constitución y Reglamento), Jorge Zeballos (Comercio Exterior y Turismo), Raúl Huamán (Producción) y Alex Paredes (Trabajo).