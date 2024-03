El contralor general de la República, Nelson Shack, rectificó su postura inicial y aseguró que todos los funcionarios están obligados a declarar su patrimonio. Esta declaración surge luego de haber expresado, en la víspera que solo era necesario declarar bienes cuando se trataba de vehículos motorizados, en relación con la controversia generada por los lujosos relojes de la presidenta Dina Boluarte.

En diálogo con Canal N, l titular de la Contraloría especificó que según la normativa vigente, los funcionarios públicos deben declarar la totalidad de su patrimonio, incluyendo vehículos, propiedades y joyas, siempre y cuando estas últimas superen un valor determinado.

“¿Qué nos dice la normatividad vigente? Los funcionarios públicos estamos obligados a declarar todo nuestro patrimonio. ¿Las joyas son parte de nuestro patrimonio? Sí. ¿Tenemos que declararlas? Sí. Esta es una declaración que se hace al inicio, periódicamente y al cese de la función”, explicó desde Apurímac.

En esa misma línea, señaló que el propósito es asegurar la transparencia y simplificar la fiscalización para identificar posibles discrepancias en el patrimonio.

También explicó que las declaraciones se dividen en una sección pública, que es accesible en línea, y una sección privada, protegida por ley, que contiene detalles sobre los recursos financieros.

Se rectificó

El día anterior, durante una visita a Arequipa, el contralor había expresado una opinión contraria, indicando que la única obligación de proporcionar detalles en las declaraciones juradas se limitaba a los vehículos motorizados.

“En las declaraciones juradas de bienes y rentas que presentan a la Contraloría, no se declara el detalle de bien por bien, salvo que sean vehículos motorizados. O sea, la declaración tiene una parte que es bienes inmuebles y después tiene una parte que es bienes muebles, y dentro de bienes muebles hay varias categorías. En esas categorías, salvo en el caso de los vehículos, las otras categorías son solo genéricas. Es decir, se establece el monto de referencia de los bienes que uno tiene en menaje, equipos informáticos, etc., pero no se declara cada reloj, cada cuadro”, dijo en aquella ocasión.

En ese sentido, Shack respondió a las críticas por sus declaraciones del lunes diciendo que “no se había entendido bien la explicación rápida”.

En esta ocasión, Nelson Shack fue enfático al declarar que “claramente la directiva establece que cuando los bienes que posees superan las 2 UIT por rubro, estás obligado a declararlos”. Y agregó que la Contraloría General apoyará al Ministerio Público.

“Sin duda alguna, de repente el día de hoy la fiscalía que inició esta investigación preliminar va a comenzar a recopilar toda la información y estoy seguro que en muy breve tiempo nos pedirá todas las copias de las declaraciones juradas de la presidenta Boluarte”, insistió.

Abren investigación contra Dina Boluarte por sus Rolex

La Fiscalía de la Nación inició las diligencias preliminares contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el uso de relojes de la marca Rolex. La mandataria está siendo acusada por la presunta comisión de delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración en documentos oficiales.

#LoÚltimo Fiscalía de la Nación informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/PjAL2D5Um9 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 19, 2024