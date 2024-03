Henry Shimabukuro, exasesor del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), opinó sobre el reloj Rolex de la presidenta Dina Boluarte y reveló que antes usaba accesorios de “plástico” que constaban 20 soles.

El también investigado por presuntamente financiar la campaña de Dina Boluarte, sindicó que la mandataria miente al decir que su reloj Rolex fue “un regalo de antaño”.

“No soy tan especialista, pero me doy cuenta de la alta gama de ese reloj. Ese reloj se manda a hacer, es nuevo. En la época de la campaña, ella no tenía nada. Incluso, la terma de su casa se le malogró y me pidió las facilidades para ayudarla”, comentó Shimabukuro en una entrevista al programa Ecos Latinos.

“En campaña, ella andaba con un reloj de plástico que costaba 10 o 20 soles. Todos hemos visto ese reloj. El giro que ha tenido es enorme”, añadió.

Shimabukuro aseveró que Boluarte cambió totalmente tras asumir la presidencia. “El discurso que daba en campaña, que luchaba para proteger y trabajar para el pueblo, [ha variado y] hoy en día se ha evidenciado que la señora trabaja para el poder económico, para ese clan familiar que siempre ha gobernado en este país”, acotó.

Investigación

La Fiscalía de la Nación dispuso iniciar las diligencias preliminares contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el uso de relojes de marca Rolex. A la mandataria se le acusa por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión e consignar declaración en documentos.

“La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha dispuesto, en la echa, iniciar diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidenta de la República, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de la marca Rolex”, se lee en el comunicado del Ministerio Público.

Como se sabe, La presidenta Dina Boluarte ha sido objeto de atención mediática luego de un reportaje periodístico que documentó su afición por coleccionar relojes elegantes de pulsera, poseyendo al menos una docena de ellos, incluyendo un Rolex de acero con oro rosado valuado en US$ 14 mil.

De acuerdo con el portal periodístico ‘La Encerrona’, Dina Boluarte posee 15 relojes, incluyendo un costoso modelo Rolex que ha sido visto en varias de sus actividades oficiales.

Se estima que el precio del reloj, en caso de ser original y considerando sus diferentes variantes, oscila entre los 14 y 16 mil dólares.

Según el artículo 2 de la Ley 27482, la mandataria debió realizar una declaración jurada, con el fin de descartar indicios de enriquecimiento ilícito para funcionarios públicos. Esta declaración debió incluir el rubro de bienes.