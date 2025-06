El coronel PNP (r) Harvey Colchado confesó estar dispuesto de declarar ante el Fiscalía cuando lo cite por el caso “Cofre” (ayuda desde Palacio de Gobierno para la fuga de Vladimir Cerrón), en que está implicada la presidenta Dina Boluarte.

Harvey Colchado dijo tener información clave que comprometería a la presidenta Dina Boluarte, sobre quien anticipó será condenada.

El exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) deslizó que le impidieron continuar un plan operativo para atrapar a Cerrón.

Caso “Cofre”

Harvey Colchado, en declaraciones a radio Exitosa, no dudó en afirmar que está totalmente dispuesto en ir a declarar ante la Fiscalía, al sostener que tiene información relevante que podría involucrar seriamente a la mandataria.

Al dejar entrever que le impidieron continuar un plan operativo para capturar al prófugo Vladimir Cerrón. Recordó que, tras su retorno a la Diviac, en noviembre de 2023, recibió la visita de un alto funcionario de la DINI, quien estaba manejando inteligencia electrónica y humana para ubicar al líder de Perú Libre y que, para lograr dicho cometido, le requirió su apoyo.

Según su versión, el funcionario de la Dini no confiaba en la información que le estaba proporcionando Palacio de Gobierno y la propia Policía, sospechas que serían ciertas, puesto que Cerrón se fugó cuando estaba prácticamente ubicado y que tras el operativo - el quinto - en Asia, el entonces de la DINI fue retirado del cargo.

Confesión

“Esta quinta vez, quiero que tu me apoyes y que tu hagas la investigación con la Diviac, ‘ya le dije, lo voy a hacer, pero ¿le has informado algo a ellos? ‘Sí, ya saben’ (le responde). Entonces, intenta hacerlo y en la sexta vez yo lo puedo hacer, en la quinta pasó el escándalo de Mikonos, sacaron al jefe de la Dini y ya no pude hacer esa fase. Toda esa información lo dije en el Congreso, cuando me llame la Fiscalía daré el nombre del alto funcionario”, sostuvo Harvey Colchado.

Condenada

Sobre la desactivación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), así como su pase a retiro, Harvey Colchado aseguró que la jefa de Estado será próximamente condenada por ello.

“No solo han querido anular mis declaraciones, sino el audio en el cual acredito fehacientemente lo que me dijo Mateo Castañeda, abogado de la presidenta, donde señaló que teníamos que apoyar al hermano de la presidenta; y, si no lo hacíamos, pasaría a retiro”, aseveró.

Agregó, que, “todo está acreditado en esa conversación de dos horas”, y que, si la decisión judicial hubiera favorecido a la presidenta, “esas pruebas hubieran sido anuladas”.

“Felizmente no ha sido así”, sostuvo Harvey Colchado, señalando que, junto al coronel Walter Lozano, también retirado por decisión de Boluarte, estaría dispuesto a confrontar a la presidenta en un juicio.