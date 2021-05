Daniel Salaverry, excandidato presidencial, sorprendió a propios y extraños al revelar que le da su total respaldo a Pedro Castillo. Incluso hasta aseguró que está comprometido con su campaña.

“Soy militante de Somos Perú y ahora estoy comprometido con la campaña de Pedro Castillo, que estoy ahora en el norte en Trujillo impulsando la campaña desde el norte”, expresó en diálogo con Canal N.

En ese sentido, Salaverry comentó que Castillo tiene apertura para el diálogo y una vocación para el servicio. “En Pedro Castillo, los peruanos podemos reflejarnos, en ese ciudadano que ha salido de abajo y quiere cambiar el status quo y las cosas en el Perú”, agregó.

Asimismo, señaló que de ninguna manera apoyará a Keiko Fuimori, ya que Fuerza Popular quiere llegar al poder para abusar del poder.

“Me preocuparía que Keiko Fujimori llegue al poder, a la presidencia, porque tendrían el poder absoluto, el Ejecutivo y casi un bloque de 100 congresistas que podrían hacer que lo que se les dé la gana. De ninguna manera ahora voy a apoyar a Keiko Fujimori. A mí ya me engañó de una vez y no voy a permitir que me vuelva a engañar”, finalizó.

