El periodista Jaime Bayly anunció que votará en la segunda vuelta electoral que se realizará este domingo 6 de junio. Durante el programa “7x7″, señaló que apoyará a Keiko Fujimori porque teme por el futuro del país en un posible gobierno de Pedro Castillo.

“Dije cuando comenzó esta campaña electoral, cuando inauguramos el “7x7″, que no iba a votar y en efecto, no voté en la primera vuelta. Pero ahora creo que debo ir a votar, o tengo esa duda ¿no? que me atormenta, porque pienso ‘si no voy a votar por desidia, por comodidad, por pereza o por egoísmo, porque me conviene decir yo soy un periodista independiente, yo no me caso con nadie, yo no me ensucio las manos, y luego gana Castillo ¿voy a poder dormir tranquilo? ¿voy a poder estar en paz con mi conciencia? ¿voy a sentir que hice como periodista, pero también como ciudadano del Perú, todo cuanto estaba a mi alcance para evitar el triunfo de un candidato chavista, de un candidato que con toda probabilidad va a atentar contra la democracia y contra el capitalismo, va a secuestrar las libertades políticas y económicas y va a consolidad una dictadura en el Perú?”.

El periodista señaló que jamás se perdonaría si Pedro Castillo gana por una mínima diferencia: “Si la elección se resuelve por un voto a favor de Castillo o por unos votos a favor de Castillo, no me lo perdonaría nunca, yo llevo décadas dando la batalla por las libertades”.

“Iré a votar, el Perú no está en esta hora crucial para los tibios, para los pusilánimes, para los cobardes. Ya decía Dante, el círculo más quemante del infierno está reservado para aquellos que en tiempo de conflicto moral, eligen cobardemente ser neutrales. Yo no puedo, no debo ser neutral. Iré a votar, como peruano primero antes que como periodista independiente o como escritor”, expresó Jaime Bayly.

El periodista contó que tanto él como su esposa, Silvia Núñez del Arco, votarán por Keiko Fujimori en la ciudad de Miami, donde residen: “Mi país está amenazado, las libertades de mi país están amenazadas, la democracia tiene sus días contados si gana Castillo y Cerrón y yo no voy a declararme ajeno o extranjero a eso. Mi mujer y yo iremos a votar y por supuesto votaremos por Keiko”.

“Elijo votar y elijo votar por Keiko, porque acá tenemos que elegir entre un temblor y un terremoto: Keiko es un temblor (...) Castillo es un terremoto, uno tras otro, van a ser unos movimientos sísmicos brutales, se nos va a caer la casa. Ahora, si usted quiere que se caiga la casa, vote por Castillo, si usted prefiere el terremoto, vote por Castillo. Yo prefiero los temblores, voy a ir a votar por Keiko Fujimori, no porque sea fujimorista, nunca lo fui”, sentenció Jaime Bayly.

