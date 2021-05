La periodista Magaly Medina reveló que no siente temor ante las amenazas del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, contra los programas de espectáculos y realitys de televisión.

Durante el programa “Magaly TV La firme” del 24 de mayo, la periodista comentó que no teme perder su espacio o su trabajo en ATV, pues ella tiene cómo “sobrevivir”.

“Hay gente muy angurrienta de poder que no va a querer irse una vez se instale. Y de verdad, yo por mí no tengo miedo que me dejen sin programa ni sin canal; no, porque sé cómo voy a sobrevivir, a mí eso no me va a hacer ni más ni menos”, comentó Magaly Medina.

Sin embargo, la periodista comentó que otras personas sí sufrirán en un eventual gobierno de Pedro Castillo: “Voy a seguir igual, pero hay gente a la que sí van a perjudicar muchísimo y este país ha crecido tanto y sigamos creciendo”, dijo Magaly Medina.

Sobre el atentado terrorista, la ‘urraca’ indicó: “¿Estos gobiernos qué han hecho sabiendo que en el VRAEM están los narcoterrucos? No han hecho nada ¿Ahora los van a combatir? ¿si llega al Gobierno una facción de ellos, los van a combatir? No, claro que no”.

“Creo que es momento que los peruanos tenemos que sentar posición, nada de medias tintas (...) esto es lo que pienso y así pensaré y creo que así piensa en este canal la mayoría de personas”, sentenció Magaly Medina.

