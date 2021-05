El periodista Beto Ortiz agradeció a Magaly Medina por pronunciarse sobre el atentado terrorista que Sendero Luminoso perpetró contra la población civil en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), que dejó al menos a 16 personas fallecidas.

A través de Instagram, Beto Ortiz afirmó que hay periodistas que han pasado “por agua tibia” este atentado terrorista; sin embargo, Magaly Medina ha sido una de las pocas que ha marcado posición.

“Mientras otros “periodistas” se hacen los idiotas y pasan por agua tibia la matanza de ayer con tal de no afectar a su candidato rojo, @magalymedinav habla fuerte, claro y sin miedo contra esos malditos y cobardes asesinos. ¡Bravo, Maga! @atv.pe”, señaló Beto Ortiz.

Foto: Instagram Beto Ortiz

Asimismo, Beto Ortiz indicó que el Perú “no es país para cobardes”: “Bravo, @magalymedinav”, indicó.

Cabe resaltar que durante el programa “Magaly TV La firme” del 25 de mayo, Magaly Medina condenó el ataque terrorista:

“Lo que tiene que ganar es la democracia. En este canal no somos pro terrucos, ni violencia. Me tomo el atrevimiento de hablar por mi canal. Esta conductora es pro democracia. El poder se tiene que tomar por votación popular, no por voto viciado ni en blanco. Tomemos el poder en nuestra mano”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO

Keiko Fujimori en su visita a Iquitos: “Vamos a bajar el ISC a los combustibles”

La candidata presidencial, Keiko Fujimori, se dirigió a sus simpatizantes durante un pequeño mitin en el distrito de Punchana (Iquitos). La lideresa de Fuerza Popular, reiteró este miércoles las medidas que propone en el aspecto económico, entre ellas, la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles.

TE PUEDE INTERESAR