La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denunció ayer que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) busca suspenderla para colocar en su lugar, en violación a la Constitución, a Patricia Benavides.

En otras palabras, Delia Espinoza denuncia complot a favor de Patricia Benavides y colocarla en su cargo.

Se descuenta que la actual Junta Nacional de Justicia aprobará la suspensión contra Delia Espinoza.

Advertencia

A través de su defensa legal, Delia Espinoza advirtió que María Cabrera, quien propuso suspenderla por seis meses, y todos los miembros del pleno de la JNJ, incurren en un conflicto de intereses, puesto que está en curso un proceso de amparo interpuesto por ella ante el fuero judicial.

Sin validez

Sobre la propuesta de suspensión preventiva en su contra, la fiscal de la Nación explicó que el Tribunal Constitucional (TC) ya determinó que el proceso inmediato disciplinario, que hoy se le aplica, no tiene validez constitucional.

De ser sancionada con su suspensión, después repondrán “forzadamente” a Patricia Benavides como fiscal de la Nación “y eso es inconstitucional”, aseveró.

Delia Espinoza dijo que “lo que está haciendo la JNJ es afectar la autonomía del Ministerio Público”, ya que “solo la Junta de Fiscales Supremos puede elegir al fiscal de la Nación”.

Se veía venir

José Ugaz, jurista y expresidente de Transparencia Internacional, detalló que “seguidores” de Patricia Benavides “están detrás” de la propuesta de suspensión contra Delia Espinoza.

“Se veía venir desde hace tiempo”, porque la JNJ ha venido buscando pretextos para la suspensión de Delia Espinoza con la intención de destituirla.

La congresista Ruth Luque advirtió que con la suspensión de Delia Espinoza se busca “capturar el sistema de justicia”.

