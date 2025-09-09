Con la suspensión de su impedimento de salida del país, que aprobó el juez Edhin Campos, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Santiváñez, podría aprovechar su viaje a Suiza, donde hoy está, para fugar del Perú y evadir a la justicia.

Juan Santiváñez está acorralado por peritaje fiscal.

Hoy, en Suiza, podría no regresar, aunque fuentes cercanas a inteligencia indican que no fugará y que más bien podría preparar cómo protegerse en el exterior cuando acabe el gobierno de Dina Boluarte.

Riesgo de fuga

“El riesgo de fuga puede estar, pero si hay una autoridad jurisdiccional, la Corte Suprema, que lo ha permitido, ellos son los que, bueno, ya saben lo que están haciendo”, declaró a RPP la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Se refirió así a la autorización a Santiváñez gracias a la suspensión temporal del impedimento de salida del país de 18 meses en su contra mientras es investigado.

Peritaje delator

Ello sucede cuando un peritaje fonético-acústico oficial del Ministerio Público confirmó que la voz registrada en un audio grabado el 24 de mayo de 2024 por el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé “Culebra” en un chifa de San Borja corresponde a Santiváñez, cuando era ministro del Interior.

Prueba clave

El informe pericial N° 259-2025, elaborado por la Oficina de Peritaje del Ministerio Público, concluye que existe una alta probabilidad de que la voz que se escucha en la grabación pertenezca a Santiváñez, sujeto a investigaciones fiscales, entre ellas por presunto tráfico de influencias, lavado de activos, encubrimiento personal y abuso de autoridad.

Santiváñez anunció que presentará un peritaje de parte para impugnar conclusiones de pericias a su voz hechas por la Fiscalía.

Además, el Tribunal Constitucional evaluará el habeas corpus de Santiváñez para que ordene a la Fiscalía que no lo investigue.

