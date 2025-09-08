Una de las principales figuras del fujimorismo, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), rechazó, al considerarla “una pérdida de tiempo”, la interpelación al ministro del Interior, Carlos Malaver.

A Malaver se le interpela por la inseguridad en el Perú, que avanza sin freno. Se espera que el ministro responda, de cara al país, sobre qué hace el Gobierno contra la delincuencia.

La sesión de interpelación a Malaver está programada para este jueves 11 de septiembre a las 10 de la mañana en el Hemiciclo del Congreso.

Preguntas

Aunque 15 de los 21 legisladores fujimoristas votaron a favor de que el ministro acuda interpelado a responder 22 preguntas ante el Pleno, Rospigliosi recalcó que la citación al ministro solo se usa como aprovechamiento político por algunos grupos en el Parlamento.

¿Pérdida?

“En realidad, es una pérdida de tiempo, creo que esto no va a ir más allá de la alharaca que hacen algunas personas que intentan conseguir algún rédito político en estas circunstancias, sabiendo que la inseguridad es el principal problema que tienen todos los peruanos”, enfatizó en RPP.

Acotó que el Congreso tiene otras herramientas para fiscalizar la labor de los ministros, como invitarlos a comisiones específicas, sin necesidad de recurrir a interpelaciones que dijo solo provocan más polarización.

Apoyo

En tanto, el legislador José Cueto, de Honor y Democracia, bancada que como la fujimorista ha frenado los pedidos de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, coincidió con Rospigliosi en que la interpelación al ministro Malaver es una “pérdida de tiempo”.

Distinto es el parecer de algunos de la minoría que como Ruth Luque impulsarán la censura de Malaver. La sesión de interpelación está programada para este jueves 11 de septiembre a las 10 de la mañana en el Hemiciclo del Congreso. Fernando Rospigliosi habla de una “pérdida de tiempo”.

