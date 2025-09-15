A pesar del rechazo a la medida expresado por algunos de sus ministros, la presidenta Dina Boluarte anunció ayer que su Gobierno “ha tomado la posición de opinar favorablemente” sobre un octavo retiro de fondos de las AFP que se prevé aprobará el Congreso.

Dina Boluarte anuncia medida que los afiliados esperan. En estos momentos, el Congreso tramita proyectos de ley que plantean un octavo retiro de fondos de las AFP y un primer retiro de la ONP.

El octavo retiro de las AFP será de cuatro UIT, como en los casos anteriores.

Decisión tomada

Boluarte aseguró que la decisión se tomó “tras un proceso de coordinación con el ministro de Economía y Finanzas”, Raúl Pérez Reyes, quien en la línea de las AFP expresó su rechazo al retiro.

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, también rechazó los retiros al considerar que ponen en riesgo la protección social y las pensiones de los trabajadores.

Anuncio

“Pensando justamente en las familias, queremos anunciar que tras un proceso de coordinación con el ministro de Economía y Finanzas, y atendiendo sobre todo la preocupación de millones de peruanos que están a la expectativa del próximo retiro de las AFP, nuestro Gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida”, dijo Boluarte.

Familia

Durante un evento en el distrito limeño de San Luis, la mandataria aseveró que “el dinero que a todos los trabajadores se les descuentan y van a las AFP o la ONP, es el dinero de la familia que trabaja”.

“Y si es el dinero de la familia que trabaja, pues la familia tiene que saber en qué momento lo requiere y en qué lo utiliza para el bien de su familia. Y por eso, familia peruana, pueden retirar sus fondos de la AFP”, subrayó.