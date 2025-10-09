Tras afirmar que trabaja con policías y militares para combatir la criminalidad, la presidenta Dina Boluarte atribuyó el incremento de la delincuencia a “la inmigración ilegal que en gobiernos pasados no fue derrotada”, al permitirse que delincuentes ingresen al país.

Boluarte acusa a otros gobiernos por el ingreso de delincuentes a quienes su actual administración es incapaz de controlar y erradicar.

La delincuencia, en tanto, sigue campeando en nuestro país.

Saca pecho

“Junto a nuestra Policía (y) nuestras Fuerzas Armadas seguimos trabajando sin descanso, enfrentando al crimen y lo estamos haciendo con estrategia. Comprendemos la desesperación de nuestros hermanos transportistas y estamos junto a ustedes en su reclamo por un país más seguro”, recalcó.

Inmigración

En la ceremonia por los 204 años de la Marina de Guerra, aseveró que “esta delincuencia que se ha gestado por décadas y se ha visto fortalecida por la inmigración ilegal que en gobiernos pasados no fue derrotada, sino más bien abrieron las puertas de nuestras fronteras e ingresaron por doquier personas, delincuentes (y) criminales sin mayor restricción”.

Frente

Boluarte aseveró que ante “la delincuencia común y el nuevo terrorismo que pretenden imponer las bandas criminales a través de la extorsión a nuestros hermanos transportistas, emprendedores y demás peruanos que trabajan honradamente, nos ponemos al frente”.

“Al problema le decimos (a los peruanos que) los vamos a atender, no nos hacemos los ciegos ni los miramos de costado como gobiernos hicieron antes”, puntualizó.

Boluarte pidió la unidad del país y “la mano firme de las instituciones del orden y de aquellas que imparten justicia”.