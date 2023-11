El congresista Elvis Vergara (Acción Popular) denunció que “gente de la Fiscalía” contactó a dos colegas de su bancada para que voten a favor de destituir a Zoraida Ávalos.

Todo esto a cambio de que archiven las investigaciones en su contra. “Particularmente a mí nadie se me acercó, en realidad. Sin embargo, dos colegas de la bancada de Acción Popular, me indicaron que gente de la fiscalía, no especificando quiénes, se les habían acercado a proponerles que apoyen la destitución de la exfiscal Zoraida Ávalos”, señaló a RPP.

“En mérito de ello, les iban a ayudar en sus procesos (...) Ese acercamiento fue días antes que se someta a votación del pleno le informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, agregó.

Vergara negó estar involucrado en estos favorecimientos, sin embargo, precisó que “evidentemente no pasó así porque mis colegas no votaron a favor de esa destitución”.

Según la tesis fiscal, Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, habría contactado con varios legisladores a fin de influir en sus votos para tres procesos congresales, siendo esto de conocomiento de la propia fiscal de la Nación.