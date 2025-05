El reconocido abogado penalista Carlos Caro Coria alertó que en las actuales condiciones, con el fin de la cooperación jurídica internacional de Brasil a Perú por el caso Odebrecht-Lava Jato, extraditar de ese país a la prófuga Nadine Heredia es una tarea imposible.

El abogado explicó que la suspensión de cooperación jurídica de Brasil corta la posibilidad de la extradición.

Es decir, Nadine Heredia seguirá gozando de impunidad y paseándose en Brasil, libre, al recibir asilo de su amigo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nada de traerla

Si Perú pidiera la extradición de Nadine Heredia, Brasil no atenderá dicho pedido debido al fin de la cooperación jurídica internacional de Brasil a Perú por el caso Odecbrecht-Lava Jato, lo que también debilitará procesos en curso, aunque las sentencias emitidas no verán cambios, recalcó el penalista Carlos Caro.

“¿Cuáles son las consecuencias? La primera es el debilitamiento de los casos en etapa de juicio oral, los ex directivos de Odebrecht no declararán. La Fiscalía, como en el caso Humala-Heredia podrá pedir, a lo sumo, que se lean en juicio las declaraciones escritas recibidas en la etapa preliminar o preparatoria”, recalcó.

Otras consecuencias

Señaló también el “debilitamiento de los casos en etapa temprana (diligencias preliminares) o preparatoria. No podrá contarse con los testimonios o declaraciones de dichos ex directivos. A su vez, Brasil no atenderá los pedidos de la fiscalía peruana de efectuar diligencias en su territorio, ni las solicitudes de información”.

“Brasil tampoco atenderá, por ejemplo, un eventual pedido de extradición de Nadine Heredia porque ella fue condenado en el marco del caso Lava Jato”, concluyó el abogado Carlos Caro Coria.