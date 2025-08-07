La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ordenó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la “inmediata reincorporación” de Patricia Benavides como fiscal suprema, a lo que se sumó el requerimiento que en igual sentido le hizo la Junta de Fiscales Supremos (JFS).

Delia Espinoza quedó mal parada, porque incluso los fiscales supremos le dieron un ultimátum y sería suspendida de resistirse. Es decir, la Junta de Fiscales Supremos avala a Patricia Benavides.

Al no existir mandatos que lo impidan, Patricia Benavides debe ser repuesta de inmediato como fiscal suprema, dijo su abogado, Juan Peña.

Sin apoyo

Sola, sin nada ni nadie que la avale, quedó Delia Espinoza, tras haber solicitado una “aclaración” a la JNJ, que mediante un oficio firmado por su presidente, Gino Ríos, remarcó que la resolución que restituye a Patricia Benavides en su cargo es clara y permite su “inmediata reincorporación, siempre y cuando no existan mandatos judiciales o administrativos” en contra.

Fiscales

A ello se suma que la Junta de Fiscales Supremos, que antes apoyó a la renuente Delia Espinoza, exhortó a esta a que cumpla con la reposición ordenada por la JNJ con respaldo de un fallo de la Corte Suprema del Poder Judicial.

La Junta de Fiscales Supremos informó a Delia Espinoza que tiene un plazo de diez días para tramitar la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y cuestionó el hecho de que haya establecido requisitos, debido a que ello demora el cumplimiento de la disposición y es un desacato a la JNJ y el Poder Judicial.

Advertencia

Los fiscales advirtieron a Delia Espinoza que su negativa a reponer a Patricia Benavides podría derivar en su suspensión si no actúa a tiempo, por lo que urgieron a que resuelva el asunto “lo antes posible” y que no tome el hecho de forma personal.