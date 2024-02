El exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, en sus declaraciones la Fiscalía, contó que Rafael Vela le habría brindado información al periodista Gustavo Gorriti, para cercar al expresidente Alan García en el caso Odebrecht, en el que estaba involucrado el líder aprista.

El colaborador eficaz relata que el fiscal Rafael Vela le mencionó que la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, intentaba destituirlo de su cargo como coordinador del Equipo Especial Lava Jato. Se argumentó que Vela habría filtrado a la prensa una investigación contra Martín Vizcarra. Según Villanueva, Vela buscaba respaldo mediático, pero no conseguía apoyo de ningún periodista cercano a él.

Así, el exasesor de Benavides habría recomendado a Rafael Vela con Gustavo Gorriti, periodista y director de IDL Reporteros. De acuerdo a lo dicho por Villanueva, la reunión entre el periodista y el Fiscal Vela se llevó a cabo. Esta declaración provocó indignación en el partido de la Estrella durante esta semana.

“Lo que pasa que todos los medios caviares que lo apoyaban, como se trataba de Vizcarra, no lo estaban apoyando. Lo habían dejado, entonces yo le dije anda habla con Gustavo Gorriti”, narró Villanueva.

“ Me comentó que fue a hablar con él y literal me dijo: ‘Jaimito he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García, porque yo a él, a Gustavo, le di toda la información para cercar a García ”, acotó.

Es necesario recordar el 15 de noviembre de 2018, cuando Alan García regresó a Perú para testificar ese mismo día ante la fiscalía por el caso Odebrecht, que estaba bajo la responsabilidad de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. “Recordemos que Alan García a una citación de la Fiscalía, Gorriti saca un reportaje con los recibos del pago que Odebrecht había hecho por las conferencias de Alan García. En el mismo momento en que Alan estaba en la citación con José Domingo Pérez, José Domingo Pérez ya había pedido el impedimento de salida”, expresó.

Esa narración se ajusta a los hechos. En cuestión de minutos, la situación legal de García experimentó un cambio significativo. Dos días después, el 17 de noviembre, el Poder Judicial accedió a la solicitud de los Fiscales y le impuso al expresidente 18 meses de impedimento de salida del país.

Al día siguiente, el 18 de noviembre del 2018, de dictaminarse el impedimento de salida del país, García ingresó en secreto a la embajada de Uruguay y pidió asilo político. oDs semanas después, el gobierno uruguayo le niega el asilo político.

Tres meses y medio después, el 17 de abril de 2019, los policías y fiscales llegaron al domicilio de García para informarle que había una orden de detención en su contra. Tras recibir el anuncio, el expresidente regresa a su habitación con un arma en su bolsillo y acaba con su vida.

Los miembros del partido aprista aseguran que lo relatado por Villanueva constituye, según ellos, la evidencia irrefutable del verdadero interés de los detractores de García.

Hasta el momento, Rafael Vela y Gustavo Gorriti han optado por no hacer comentarios sobre la versión presentada por Villanueva. Un acontecimiento que dejó una huella indeleble en la historia del partido aprista.