El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se pronunció sobre las recientes declaraciones de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, quien afirmó que “la calle” pide la vacancia del presidente Pedro Castillo.

“Es una apreciación reducida [la de Alva], hay que ver. El presidente de la República y la presidenta del Congreso pueden visitar las regiones y salir a las calles, hay una situación de tipo económica, el problema no es de una personal en particular. Desde el Ejecutivo se hacen los esfuerzos, no hay que generar inestabilidad”, dijo a Exitosa.

“Hemos reiterado que al Perú le interesan los problemas, y que se haga el trabajo del pueblo. Yo creo que es una expresión un poco desmesurada y que no le da cierta objetividad en este momento”, agregó.

La respuesta de Bellido Ugarte se da luego de que la presidenta del Congreso dijera al diario Trome que “la calle” es la que pide la vacancia de Pedro Castillo. Sin embargo, precisó que no hay ninguna moción presentada en el Parlamento en ese sentido.

“Bueno, no hay un pedido de vacancia presidencial acá en el Congreso. La calle pide vacancia presidencial. La vacancia presidencial es un procedimiento que se inicia en el Congreso y en el Congreso no hay ningún procedimiento de vacancia presidencial. Es constitucional por supuesto. Está dentro de la Constitución, pero no es un tema que esté en la agenda”, dijo Alva.

A raíz de la difusión de estas declaraciones, la congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) presentó una moción de censura contra la presidenta del Congreso.

