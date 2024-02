Este domingo, el programa “Punto Final” dio a conocer que Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, reveló que el fiscal superior Rafael Vela intentó favorecer al expresidente Pedro Castillo en una investigación por presunto lavado de activos en 2021.

Tras la proclamación de Pedro Castillo como presidente en julio de 2021, Villanueva afirmó haber mantenido una reunión con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en la residencia de la congresista Ruth Luque. En ese mismo periodo, el fiscal Richard Rojas iniciaba una investigación sobre los fondos de campaña de Perú Libre, vinculada al Caso Los Dinámicos del Centro.

“La congresista Ruth Luque y Miguel Girao, pues Miguel Girao iba a ser asesor de Ruth Luque, me contactan. Me piden que hable con Rafael Vela para que no se incluya a Pedro Castillo en esa investigación y para tener una reunión en el departamento de Ruth Luque, que está ubicado en Pueblo Libre”, señaló Villanueva.

El exasesor de Patricia Benavides se comunicó con Rafael Vela para informarle sobre la reunión con Vladimir Cerrón. A pesar de la respuesta de Vela indicando que no podía reunirse con políticos, accedió a la solicitud de excluir a Pedro Castillo de la investigación.

“Me pidió que le diga a Vladimir Cerrón que se vea la posibilidad de que en el Congreso se apruebe una ley que permita que los fiscales puedan postular para fiscal supremo acreditando los 15 años de experiencia con su labor fiscal y como profesores, porque él todavía no había cumplido los años para postular como fiscal supremo”, mencionó.

Fue solo en marzo de 2023 cuando el fiscal Rojas incorporó a Pedro Castillo en la investigación, imputándole los presuntos delitos de lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas.

Jaime Villanueva brindó estas declaraciones como testigo ante la fiscal suprema Delia Espinoza el 24 de enero pasado. La fiscal Espinoza está llevando a cabo una investigación sobre Patricia Benavides, acusada de liderar presuntamente una red criminal dentro del Ministerio Público.