La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema modificó ayer la condena contra Kenji Fujimori de cuatro años y seis meses de carcelería efectiva al mismo período de prisión suspendida, al aplicar el Decreto Legislativo 1585 que semanas atrás dictó la presidenta Dina Boluarte con delegación de facultades por el Congreso.

La referida norma dictada por Boluarte establece que desde los 5 años de prisión, ya no 4 como antes, recién condena es con carcelería efectiva en el caso “Mamanivideos”.

A la fecha, varios delincuentes se han visto favorecidos y han vuelto a las calles gracias a ese dispositivo que este martes favoreció a Kenji Fujimori.





Todos libres

De esa manera, el hijo del exmandatario Alberto Fujimori se salvó de ir preso, a pesar de que el citado tribunal, encabezado por el juez César San Martín, lo encontró culpable del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencia reales agravado en agravio del Estado, en el caso “Mamanivideos”.

Igual condena se aplicó a los también legisladores “avengers” Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, y al asesor Alexei Toledo.





Norma aplicada

“En este caso, el tribunal aplicó el artículo 57, numeral 1, del Decreto Legislativo 1585, expedido en noviembre del 2023, el cual señala que la ejecución de la pena se suspende cuando esta no es mayor a los cinco años, como es el presente caso”, explicó el Poder Judicial.





Nada con indulto

El juez ponente Manuel Luján precisó que la sala no tomó en consideración lo referido a la liberación de Alberto Fujimori por disposición del Tribunal Constitucional, al considerar que la legalidad o no del indulto que le fue otorgado no se relaciona con el presente caso.





Hábeas corpus y TC

Elio Riera, abogado de Kenji Fujimori, presentará un hábeas corpus y buscará anular la condena ante el Tribunal Constitucional (TC).

El abogado declaró que buscarán anular esta condena ante el Tribunal Constitucional.

Dijo que presentará un hábeas corpus porque su patrocinado es “inocente” al no ofrecer una obra concreta. Riera dijo que “no existen medios probatorios que puedan vincularlo directamente” con el tráfico de influencias. “Él no ofreció absolutamente nada” a los demás parlamentarios a cambio del indulto a su padre, el expresidente Alberto Fujimori”, aseveró.





