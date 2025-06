Bajo amenaza de retirarla de su despacho y cargo por la fuerza pública, con la Policía, la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ordenó a que, a más tardar hoy, Delia Espinoza deje su despacho y reponga a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

Delia Espinoza recibió un ultimátum para dejar Fiscalía de la Nación a favor de Patricia Benavides. Patricia Benavides, señala la JNJ, tendrá el apoyo de la Policía si Delia Espinoza se resiste a entregar el cargo.

Es decir, Delia Espinoza podría ser hoy sacada por la Policía.

Amenaza

Mediante un oficio, que ayer se le notificó, Delia Espinoza fue advertida “para que en el día cumpla con lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución N° 231-2025-JNJ, esto es, reponga a la señora Liz Patricia Benavides Vargas en el cargo de fiscal de la Nación, bajo apercibimiento de solicitar la fuerza pública en caso de incumplimiento”.

Al reconocer en la víspera a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, al brindarle resguardo policial, la Policía -que depende del Ministerio del Interior, es decir del gobierno- está lista para ejecutar lo ordenado por la JNJ.

¿Qué se vaya?

Juan Peña, abogado de Patricia Benavides, recalcó que ella debe ser repuesta en el cargo a más tardar hoy martes porque la fiscal Delia Espinoza ya fue notificada.

Al respecto, el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, aseveró que el emplazamiento de la JNJ “no tiene valor porque lo firma una funcionaria de cuarto nivel (Magnolia Martínez), que no lo representa”, y no los miembros de la Junta, por lo que no se acatará.

“El detalle administrativo no puede ser excusa para no cumplir una resolución”, replicó Jorge del Castillo, otro abogado de Patricia Benavides.

En tanto, la Junta de Fiscales Supremos reincorporó ayer al fiscal supremo Tomás Gálvez, como ordenó la Junta Nacional de Justicia.